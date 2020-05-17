İntihar eden işçide korona çıktı - Son Dakika

İntihar eden işçide korona çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta ormanda çam ağacına asılmış olarak bulunan mermer ocağı işçisinin otopsisinde korona virüse yakalandığı belirlendi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta ormanda çam ağacına asılmış olarak bulunan mermer ocağı işçisinin otopsisinde korona virüse yakalandığı belirlendi. İşçinin ailesi ve iş yerinde çalışan 120 kişiye test yapılıp izole edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Kayacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Çam ağacına asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ağaca asılı şahsın mermer ocağında çalışan 4 çocuk babası Ümit K.'ye (43) ait olduğunu belirledi.

Ümit K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında cenazeye yapılan korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ümit K.'nin ailesi ve 120 iş arkadaşına hastanede korona testi yapıldı. Ayrıca filyasyon uygulaması gerçekleştirildi.

Ümit K.'nin cenazesi detaylı test ve inceleme yapılmak üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. - MERSİN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra ikinci kez Kolit hastalığına yakalandı

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı

Sezen Aksu'nun hastalığı tekrarladı: Sık sık atak geçiriyorum