İntihar eden işçide korona çıktı - Son Dakika

İntihar eden işçide korona çıktı

İntihar eden işçide korona çıktı Mersin'de mermer ocağı işçisinin ailesi ve 120 iş arkadaşı korona virüs testine tabi tutulduktan evlerinde izole edildi Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta ormanda çam ağacına asılmış olarak bulunan mermer ocağı işçisinin otopsisinde korona virüse...

İntihar eden işçide korona çıktı Mersin'de mermer ocağı işçisinin ailesi ve 120 iş arkadaşı korona virüs testine tabi tutulduktan evlerinde izole edildi MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde 14 Mayıs'ta ormanda çam ağacına asılmış olarak bulunan mermer ocağı işçisinin otopsisinde korona virüse yakalandığı belirlendi. İşçinin ailesi ve iş yerinde çalışan 120 kişiye test yapılıp izole edildi. Edinilen bilgiye göre olay, 4 gün önce Kayacı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Çam ağacına asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ağaca asılı şahsın mermer ocağında çalışan 4 çocuk babası Ümit K.'ye ait olduğunu belirledi. Ümit K.'nin cenazesi otopsi için morga götürüldü. Otopsi sırasında cenazeye yapılan korona testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Ümit K.'nin ailesi ve 120 iş arkadaşına hastanede korona testi yapıldı. Ayrıca filyasyon uygulaması gerçekleştirildi. Ümit K.'nin cenazesi detaylı test ve inceleme yapılmak üzere İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı

"Hepimiz balonuz" diyen Hatice'den havuz başında mini şortlu poz!

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana

Ünlü model Larissa Gacemer, "Neden çocuk yapmıyorsunuz?" sorularına isyan etti: Çocuğum olmuyor

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi