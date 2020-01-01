İntihar eden Karabükspor'un eski yöneticisi toprağa verildi - Son Dakika
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İntihar eden Karabükspor'un eski yöneticisi toprağa verildi

6 saat önce

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girip intihar ettiği ileri sürülen Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir A. (70), toprağa verildi.

İntihar eden Karabükspor'un eski yöneticisi toprağa verildi, System.String[]

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kulübün borcundan kaynaklı kendisine gönderilen ödeme tebligatından dolayı bunalıma girip intihar ettiği ileri sürülen Kardemir Karabükspor'un eski futbolcusu ve yöneticisi Mahir A. (70), toprağa verildi.

Olay, pazartesi akşamı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şimdilerde TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'daki futbol kariyerini noktaladıktan sonra Kardemir A.Ş.'de yöneticilik, Beşbinevler Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde müdürlük görevinde bulunan, 1992-94 ve 2017- 18 yıllarında Kardemir Karabükspor'da yönetim kurulu üyeliği yapan 2 çocuk babası Mahir A. ile birlikte 13 yöneticiye, kulübün 2018 yılının ilk 4 ayından yaklaşık 1,5 milyon TL'lik SGK borcundan sorumlu tutularak Ekim ayında ödeme tebligatı gönderildi. İddiaya göre çok sevdiği kulübünden gelen borç sonrası büyük üzüntü yaşayan Mahir A., bunalıma girdi. Evine 300 metre mesafedeki bir marketten sıvı temizlik malzemesi alan Mahir A., evine yakın bir noktada bunu içti. Komşusunun kaldırım üzerinde otururken görüp yanına geldiği Mahir A., biraz rahatsız olduğunu söyledi. Komşusu, aracıyla Mahir A.'yı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada fenalaşan Mahir A., doktorlara temizlik malzemesi içtiğini söyledi. Tedaviye alınan Mahir A., dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.Kentin sevilen isimlerinden Mahir A.'nın cenazesi, bugün kulüp tesislerinin bulunduğu Yenişehir Mahallesi'ndeki Çamlık Camii'ne getirildi. Cenazeye Mahir A.'nın yakınları, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Ak Parti Karabük milletvekilleri Niyazi Güneş ve Cumhur Ünal, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Mahir A.'nın cenazesi, eşinin mezarının bulunduğu Öğlebeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:17 Kaynak: DHA
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