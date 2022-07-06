İntihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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İntihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve oğlunun cenazeleri defnedildi

06.07.2022 17:18

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Mersin'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Cesetler, incelemenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Raziye Oskay'ın ismi Toroslar'da yaşayacak Raziye Oskay'ın ismi Toroslar'da yaşayacak Son dakika haber... Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti (2) Son dakika haber... Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti (2)
Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İntihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İntihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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