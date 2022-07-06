Birinci kattaki dairede inceleme yapan ekipler, Ali Dilek'in (31), karısı Nurgül Gülsoy Dilek (25) ve oğlu Yiğit Dilek'i (3) tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde apartmanda daireden silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin 'de karısını ve 3 yaşındaki çocuğunu tabancayla öldüren kişi, silahla intihar etti.

Son dakika haber... Karısını ve çocuğunu öldüren kişi intihar etti (2)

Kaynak: AA

Toroslar, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İntihar eden kişi ile öldürdüğü karısı ve oğlunun cenazeleri defnedildi - Son Dakika

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