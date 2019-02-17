Son Dakika Haberleri: İntihar Eden Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu Toprağa Verildi

İntihar Eden Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu Toprağa Verildi

1 saat önce

ESKİŞEHİR'de, bir dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirkete ait fabrikada, dün başına dayadığı tabancayla yaşamına son veren Litvanya'nın Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker (45) bugün toprağa verildi.

İntihar Eden Litvanya Eskişehir Fahri Konsolosu Toprağa Verildi, System.String[]
ESKİŞEHİR'de, bir dönem yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirkete ait fabrikada, dün başına dayadığı tabancayla yaşamına son veren Litvanya'nın Eskişehir Fahri Konsolosu Zafer Türker (45) bugün toprağa verildi.

Olay, dün Hisar Mahallesi 1047'nci Cadde'deki yaklaşık 2 yıl önce hisselerinin büyük kısmı Hindistan'daki şirkete devredilen tarım makineleri fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya gelen şirketin eski yönetim kurulu başkanı Zafer Türker, iş yeri girişinde bulunan güvenlik binasına girdi. Türker iddiaya göre, içerideki güvenlik görevlisinin tabancasını alarak başına bir el ateş etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Zafer Türker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Zafer Türker için bugün öğlen Çukurhisar Mahallesi Merkez Camii'nde tören düzenlendi. Türker'in cenaze törenine yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılanan cenaze namazından sonra Türker, Çukurhisar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Eskişehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:43 Kaynak: DHA

Litvanya, Eskişehir, Güncel
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