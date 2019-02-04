Son Dakika Haberleri: İntihar Eden Müteahhitin Seyhan Belediyesi'nden Vadesi Geçmiş Bir Alacağının Bulunmadığı Bildirildi

İntihar Eden Müteahhitin Seyhan Belediyesi'nden Vadesi Geçmiş Bir Alacağının Bulunmadığı Bildirildi

1 saat önce

Kamuya ait bazı inşaatların yapım işini üstlenen ve ekonomik kriz nedeni ile intihar ettiği belirtilen Müteahhit Hasan Ulaş Devrim'in Seyhan Belediyesi'nden vadesi geçmiş alacağının olmadığı bildirildi.

İntihar Eden Müteahhitin Seyhan Belediyesi'nden Vadesi Geçmiş Bir Alacağının Bulunmadığı Bildirildi, System.String[]
Kamuya ait bazı inşaatların yapım işini üstlenen ve ekonomik kriz nedeni ile intihar ettiği belirtilen Müteahhit Hasan Ulaş Devrim'in Seyhan Belediyesi'nden vadesi geçmiş alacağının olmadığı bildirildi.

Seyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hasan Ulaş Devrim İnşaat Şirketi belediyemizden Demetevler Spor Kompleksi İnşaatı işinin ihalesini 5.4.2018 tarihinde 2.647.000 TL bedel ile almış ve Mayıs ayında yer teslimi yapılmıştır. Yine aynı firma Akkapı Mahallesi Emekli Dinlenme Evi inşaatı işi ihalesini 18.6.2018 tarihinde 238.000 TL ihale bedeli ile almıştır. Devam eden inşaatlardan Akkapı Emekli Evi için 174.412.22 TL Demetevler Spor Kompleksi İnşaatı için 5 adet hak ediş toplamı 1.218.641,90 TL'si ödenmiştir. Bahse konu şirketin belediyemizden olan alacaklarının 2.254.009 TL'lik kısmı bir bankaya temlikli olduğundan ödemeleri şirket sahibi yerine ilgili bankaya yapılmaktadır. Bahse konu inşaatlar tamamlanmamış olup yapım çalışması devam etmektedir." - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:13 Kaynak: İHA

Seyhan, Güncel
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