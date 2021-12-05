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İntihar eden oğlunun ardından "Kavuşma vakti" diyen babadan haber alınamıyor - Son Dakika

İntihar eden oğlunun ardından "Kavuşma vakti" diyen babadan haber alınamıyor

05.12.2021 21:12

Aksaray'da girdiği bunalım sonucu intihar eden 14 yaşındaki çocuğun, sabah saatlerinde evden ayrılan babasından haber alınamıyor. Babanın sosyal medya hesabından yaptığı "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam." mesajı sebebiyle yakınlarının endişesi devam ediyor.

Aksaray'da yaşayan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz dün girdiği bunalım sonucu Taşpazar Mahallesindeki evlerinin 5. katının balkonundan atlayarak intihar etti. Ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 14 yaşındaki Kaan Yılmaz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABASINDAN HABER ALINAMIYOR

Olayın ardından Kaan Yılmaz'ın babası Dr. Timur Yılmaz'dan bugün sabah saatlerinden bu yana haber alınamıyor. Sosyal medya mesajını gören sevenleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Oğlunun intiharının ardından 'Kavuşma vakti' deyip kayıplara karıştı
Dr. Timur Yılmaz

"DOĞDUĞUNDA SÖYLEMİŞTİM, SENİ ASLA BIRAKMAM"

Sabah erken saatlerde Taşpazar Mahallesindeki evinden çıkarak 68 BD 868 plakalı aracıyla evden ayrılan doktordan halen haber alınamazken, sosyal medya hesabında yaptığı, "Olmadı, olduramadım, olacak. Kavuşma vakti. Doğduğunda söylemiştim. Seni asla bırakmam." mesajı sevenlerini endişeye bürüdü.

Oğlunun intiharının ardından 'Kavuşma vakti' deyip kayıplara karıştı
Kaan Yılmaz

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Hürriyet Mahallesi 9 Nolu Sağlık Ocağında Aile Hekimi olarak görev yapan baba Dr. Timur Yılmaz emniyet, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Yardım Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aranıyor.

Oğlunun intiharının ardından 'Kavuşma vakti' deyip kayıplara karıştı
İntihar eden oğlunun ardından Kavuşma vakti diyen babadan haber alınamıyor
İntihar eden oğlunun ardından Kavuşma vakti diyen babadan haber alınamıyor
İntihar eden oğlunun ardından Kavuşma vakti diyen babadan haber alınamıyor
İntihar eden oğlunun ardından Kavuşma vakti diyen babadan haber alınamıyor
İntihar eden oğlunun ardından Kavuşma vakti diyen babadan haber alınamıyor

Aksaray, İntihar, Medya, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar eden oğlunun ardından 'Kavuşma vakti' diyen babadan haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntihar eden oğlunun ardından "Kavuşma vakti" diyen babadan haber alınamıyor - Son Dakika
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