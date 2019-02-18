İntihar Eden Polis Müdürüne Tören
1 saat önce
Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş için Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.
Hatay
'da makamında beylik tabancasıyla intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş
için Hatay Emniyet Müdürlüğü
'nde cenaze töreni düzenlendi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Mustafa Ateş'in ailesi ve yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü.
Ateş'in cenaze törenine Hatay protokolü, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Asayiş müdürü Mustafa Ateş'in naaşı, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun okuduğu duaların ardından karayoluyla Ankara
'ya gönderildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:30 Kaynak: İHA
Hatay Asayiş Şube Müdürü İntihar Etti
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