İntihar Eden Polis Müdürüne Tören
1 saat önce
İntihar eden polis müdürüne tören Asayiş müdürü Mustafa Ateş'in cenazesi Hatay'da düzenlenen töreninin ardından Ankara'ya gönderildiHATAY - Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş için Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenlendi.
İntihar eden polis müdürüne tören
Asayiş müdürü Mustafa Ateş
'in cenazesi Hatay
'da düzenlenen töreninin ardından Ankara
'ya gönderildi
HATAY - Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar eden Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş için Hatay Emniyet Müdürlüğü
'nde cenaze töreni düzenlendi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Mustafa Ateş'in ailesi ve yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü.
Ateş'in cenaze törenine Hatay protokolü, mesai arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Asayiş müdürü Mustafa Ateş'in naaşı, Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun okuduğu duaların ardından karayoluyla Ankara'ya gönderildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:57 Kaynak: İHA
Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
Reality Şovların İstihbarat Muhabiri: Cinayetleri Müge Anlı Çözmüyor
Polisin Eylemciye Yaptığı Hareket Tartışma Yarattı
ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı