İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, "KÖPÜŞ" SAHİPLENDİRİLDİ - Son Dakika

İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, "KÖPÜŞ" SAHİPLENDİRİLDİ

29.03.2021 11:31
İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ,

ATAŞEHİR'de yalnız yaşadığı evde intihar eden reklamcı Murat B'nin sokakta bulduğu ve "Köpüş" adını verdiği köpeğinin sahiplendirilmesi yönündeki vasiyeti, komşularının çabalarıyla yerine getirildi.

ATAŞEHİR'de yalnız yaşadığı evde intihar eden reklamcı Murat B'nin sokakta bulduğu ve "Köpüş" adını verdiği köpeğinin sahiplendirilmesi yönündeki vasiyeti, komşularının çabalarıyla yerine getirildi.

Hayvansever Yeşim Tarkal'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı duyurularla köpeği sahiplenecekler arandı. Sahibinin ölümünden sonra barınağa götürülen Köpüş'ü sahiplenen Mehmet Ali ve Tuğba Akar çifti "Sahiplenmeden önce biraz tedirgindik ancak çok iyi anlaştık. Köpüş bizim ayrı odalarda kalmamızı istemiyor. Eski sahibiyle yaşadıklarından sonra hala bir korkusu var. Yalnız kaldığında ağlamaya başlıyor. Ama zamanla birbirimize alışacağız." dedi

Ataşehir'de, 15 Şubat 2021 tarihinde, 38 yaşındaki reklamcı Murat B., yalnız yaşadığı evinde kendini asarak intihar etti. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat B., intihar öncesi yakınlarına 7 yaşındaki "Köpüş" adlı köpeğinin iyi bir kişiye sahiplendirilmesi vasiyetinde bulundu. Sahibinin ölümünün ardından götürüldüğü barınakta yeme-içmeden kesilen köpek için komşular harekete geçti. Sosyal medya hesapları üzerinden çağrıda bulunan Murat B'nin komşuları sonunda istedikleri gibi bir hayvansever bulup köpeği sahiplendirdi.

"KÖPÜŞ BARINAKTA SÜREKLİ AĞLIYORDU"

Bu süreçte yaşananları DHA'ya anlatan Başak Papila, "Murat Bey'i 6 seneden beri tanıyordum, karşı komşum. Murat, Köpüş'ü iki aylıkken sokakta yaralı bir şekilde bulmuş. Tedavisini yaptırmış. Murat'ın ölümü bizi gerçekten çok yıktı. Murat'ın öldüğü günün gecesi ekipler, Köpüş'ü mecburen barınağa götürmek zorunda kaldı. Ertesi gün biz Murat'ın bütün komşuları olarak Köpüş'ün barınakta kalmasını istemedik. Çünkü Köpüş barınakta Murat'ı çok istiyordu ve sürekli ağlıyordu. Yeşim Hanım sayesinde Köpüş'ü barınaktan çıkardık" dedi.

"MURAT'IN CESEDİYLE KÖPÜŞ EVDE İKİ GÜN KALDI"

Murat'ın ölümünden sonra Köpüş'ün davranışlarında değişikler olduğunu belirten Papila, "Arkadaşım Duygu ile beni gördüğünde Köpüş'ün gözleri doluyordu. Çünkü Murat'ın intihar ettiği evde Köpüş Murat ile iki gün kaldı. O yüzden Köpüş'ün psikolojisi bir süre gerçekten çok bozuktu. Biz, Murat'ın yakın arkadaşları olmamıza rağmen bize hiçbir şey belli etmedi. Murat'ın neden intihar ettiğini hala anlayamıyoruz. Murat hayata o kadar pozitif bakan biriydi ki, intihar edeceği hiç aklımıza gelmezdi. Murat, Köpüş'ü bırakıp markete bile gitmezdi. İletişimleri çok kuvvetliydi. Komşuları olarak ufacık bir sıkıntı olduğunu anlasaydık kısa sürede müdahale ederdik" diye konuştu. Köpüş'ün yeni ailesi ile gayet iyi olduğunu söyleyen komşulardan Duygu Basüt ise "Murat Köpüş'ü iki aylıkken buldu. Ama Murat vefat edince Köpüş sokağa düşmek zorunda kaldı. Vatandaşlar bizlere 'Köpüş'ü sahiplenmek istiyoruz' diye geliyor. Ancak sonrasında her gün şikayetler başlıyor. Ama şimdi ise Köpüş'ü yuvalandırdık. Yeni yuvasında oldukça mutlu" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ GÜN BOYUNCA YEMEK YEMEDEN AĞLAMIŞ"

Hayvansever Yeşim Tarkal, "Sosyal medya hesaplarımda takipçi sayım çok olduğu için sürekli ilanlar paylaşıyorum. Murat Bey'in komşuları tarafından Köpüş için de ilan açmam istendi. Bu şekilde Köpüş ile tanışmış oldum. Murat Bey'in arkadaşları sayesinde ve Köpüş'ün hikayesini öğrendim. Murat Bey'in ölümü üzerine aynı gün içerisinde ekipler tarafından Köpüş barınağa alındı. Köpüş barınakta üç gün boyunca yemek yemeden ağlamış. Köpüş, şu an yeni ailesi ile birlikte ancak şu an hala Murat Bey'in özlemini çekiyor" dedi.

"KÖPEK SAHİPLENMEK ÇOCUK SAHİPLENMEK GİBİ BİR ŞEY"

Köpüş'ün şu ana kadar üç yuva değiştirdiğini belirten Yeşim Tarkal, "Şu an Köpüş üçüncü ailesinde ve gayet mutlu. Ancak herkes köpek sahiplenmemeli. Köpek sahiplenmeden önce ciddi bir şekilde düşünülmeli. Köpek sahiplenmek çocuk esirgeme kurumundan çocuk sahiplenmek gibi bir şey. Birçok hayvansever arkadaşım sahiplendirme yapıyor fakat sahiplendirme sonrası takibini gerçekleştirmiyor" diye konuştu.

"KÖPÜŞ YALNIZ KALDIĞINDA AĞLAMAYA BAŞLIYOR"

Köpüş'ü sahiplenen Mehmet Ali ve Tuğba Akar çifti ise, "Sahiplenmeden önce biraz tedirgindik ancak çok iyi anlaştık. Köpüş bizim ayrı odalarda kalmamızı istemiyor. Eski sahibiyle yaşadıklarından sonra hala bir korkusu var. Yalnız kaldığında ağlamaya başlıyor. Ama zamanla birbirimize alışacağız. Bir canlı sonuçta Köpüş anlamakta lazım" dedi.

İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, KÖPÜŞ SAHİPLENDİRİLDİ
İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, KÖPÜŞ SAHİPLENDİRİLDİ
İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, KÖPÜŞ SAHİPLENDİRİLDİ
İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, KÖPÜŞ SAHİPLENDİRİLDİ
İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, KÖPÜŞ SAHİPLENDİRİLDİ
İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, KÖPÜŞ SAHİPLENDİRİLDİ
İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, KÖPÜŞ SAHİPLENDİRİLDİ
İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, KÖPÜŞ SAHİPLENDİRİLDİ
İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, KÖPÜŞ SAHİPLENDİRİLDİ

Ataşehir, İntihar, Medya, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNTİHAR EDEN SAHİBİNİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ, 'KÖPÜŞ' SAHİPLENDİRİLDİ - Son Dakika


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