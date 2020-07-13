İntihar eden Seul Belediye Başkanı, dört yıl süren cinsel tacizle suçlanıyor - Son Dakika

İntihar eden Seul Belediye Başkanı, dört yıl süren cinsel tacizle suçlanıyor

İntihar ettiği belirtilen Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un eski bir sekreteri, Park'ı dört yıl boyunca kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı.

İntihar ettiği belirtilen Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un eski bir sekreteri, Park'ı dört yıl boyunca kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı.

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Park Won-soon, Güney Kore'nin en nüfuzlu siyasetçilerinden biriydi ve olası Cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak görülüyordu.

Park'ın cesedi, ailesine yazdığı bir mektupla birlikte, geçen Cuma günü bir orman alanında bulunmuştu.

Park, sekreterin cinsel taciz suçlamasıyla polise şikayette bulunmasından bir gün sonra hayatını kaybetti.

Park'ın beş gün sürecek devlet töreniyle cenaze düzenlenmesine karşı çıkan 500 binden fazla kişi bir dilekçe imzaladı.





Sekreterin iddiaları ne?

Cinsel taciz şikayetinde bulunan sekreterin avukatları, düzenledikleri basın toplantısında müvekkillerinin dört yıldır belediye başkanının tacizine ugradığını söyledi.

Kadın, Belediye Başkanı'nın kendisine iç çamaşırlarıyla çekilmiş fotoğraflarını gönderdiğini ve ofisindeki yatak odasına çağırıp, kendisine sarılmasını istediğini söyledi.

İddialara göre kadın daha sonra Seul Belediyesi'nden yardım istedi, ancak görmezden gelindi ve çalıştığı birimi değiştirmesine karşın, taciz devam etti.

Kadın, basın toplantısında okunan mektubunda "Bunları en başında ihbar etmeliydim. Etseydim, şimdi kendimi suçluyor olur muydum bilmiyorum" dedi.

Polise cinsel taciz şikayetinde bulunduktan sonra "her gece sorgulandığnı" ve eski patronunun ölümünden dolayı şoke olduğunu söyledi.

Mektupta "Ölüm kelimesini, en zor dönemlerimde bile dile getirmedim. Gerçekten çok üzücü ve hala inanmak istemiyorum" ifadeleri yer aldı.





Park Won-soon'a ne oldu?

Büyük bir arama operasyonunun ardından, Park'ın cesedi Cuma günü Seul'deki Bugak Dağı'nda, ormanlık arazide bulundu.

Park, ailesine ölümünden sonra kamuoyuna da açıklanan bir mektup bırakmıştı.

Cenaze dilekçesinde ne deniyor?

Güney Korelilerin sık sık çeşitli kampanyalar başlattığı, Güney Kore Devlet Başkanlığı'nın internet sayfasında yer alan dilekçeyi 560 binden fazla kişi imzaladı.

Dilekçede "İnsanların, cinsel taciz iddiası nedeniyle intihar eden ünlü bir siyasetçinin beş gün sürecek cenazesini izlemeye gerçekten ihtiyacı var mı? Bu insanlara nasıl bir mesaj verir? Sessiz, aile içinde bir cenaze olmalı" denildi.

Seul'deki bir mahkeme dün, cenaze töreninin durdurulması için yapılan başvuruyu reddetmişti.





Yoğun yağışa karşın, 20 binden fazla kişi yas döneminde Park'a saygılarını sundu.

İnternet üzerinden yayınlanan bugünkü törene, koronavirüs önlemleri nedeniyle, sosyal mesafeye uymaları şartıyla 100 kişi katılacak.

Cenaze törenine katılan edebiyat eleştirmeni Paik Nak-chung, "Yas tutmak, vicdan muhasebesini dışlamak anlamına gelmiyor ama şimdi yas tutma zamanı" dedi.

Park Won-soon kimdir?

64 yaşındaki Seul Belediye Başkanı-soon, 2011'de bu göreve seçilmiş ve iki seçim daha kazanmıştı.

Soon, Devlet Başkan Moon'un liberal Demoratik Partisi'nin üyesiydi ve 2022'de olası cumhurbaşkanı adaylarından biriydi.

Soon, avukatlık yaparken ülkedeki ilk cinsel taciz vakalarından birini kazanmış ve ülkedeki ekonomik eşitsizliklere dikkat çekmişti.

1970'lerde, ülkedeki otoriter yönetime kaşı katıldığı protestolar nedeniyle hapse atılmıştı.

Seul, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:47 

Son Dakika Dünya İntihar eden Seul Belediye Başkanı, dört yıl süren cinsel tacizle suçlanıyor - Son Dakika Dünya
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