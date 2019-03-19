İntihar Eden Teröristin Şehit Ettiği Polisin Annesi: "Sevindim, Cezasını Bulmuş"

İntihar eden teröristin şehit ettiği polisin annesi: "Sevindim, cezasını bulmuş"MANİSA - Tekirdağ Cezaevinde tutuklu bulunduğu koğuşun banyosunda çamaşır ipiyle kendini asarak intihar eden Zülküf Gezen'in 2007 yılında Diyarbakır'da düzenlendiği bombalı saldırıda şehit ettiği Manisalı polis...

İntihar eden teröristin şehit ettiği polisin annesi: "Sevindim, cezasını bulmuş"



MANİSA - Tekirdağ Cezaevinde tutuklu bulunduğu koğuşun banyosunda çamaşır ipiyle kendini asarak intihar eden Zülküf Gezen'in 2007 yılında Diyarbakır'da düzenlendiği bombalı saldırıda şehit ettiği Manisalı polis Hüseyin Özdemir'in annesi Zeynep Uyanık, teröristin ölmesine sevindiğini belirterek, "Cezasını bulmuş" dedi.

10 Ekim 2007 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir terzi dükkanına atılan el bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Hüseyin Özdemir'in Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Uyanık, oğlunu şehit eden PKK'lı terörist Zülküf Gezen'in tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevinde kendisini asarak öldürmesiyle ilgili İHA'ya konuştu. Oğlunun şehit haberini aldığı günkü acıyı hala yaşadığını vurgulayan anne Zeynep Uyanık, "Ben yandım başka canlar yanmasın. O terörist cezasını bulmuş. Terörist çok. Kaç tane gencimiz gitti. Ana ve babaların hep ciğerleri yandı. Evlat kaybetmek çok zor" dedi.

PKK'lı teröristin cezaevinde intihar etmesi ile ilgili duygularını dile getiren Zeynep Uyanık, "Sevindim desem daha iyi olur. Cezasını bulmuş. Başka evlat yanmasın. Türkiyemiz bu terörden kurtulsun ve düzelsin. Dilerim Allah'tan başka olmasın" ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Söz Dizisindeki Şehit Sahnesi İzleyicileri Gözyaşlarına Boğdu

Yeni Zelanda Canisi Tokat'ta Türk Düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın Kaldığı Zindanı Ziyaret Etmiş

Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı

Fethullah Gülen'in Kardeşi Salih Gülen, Saklandığı Evde Ölü Bulundu