İntihar eden Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın arkadaşları: Daha kaç gülüş solacak? - Son Dakika

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, arkadaşları Enes Kara'nın intiharına ilişkin kampüs içerisinde protesto eylemi gerçekleştirdi. Fakülte binası önünde beyaz önlükleriyle bir araya gelen öğrenciler ellerinde karanfiller taşıdı.

"HEP 19 YAŞINDA KALACAKSIN!"

Kara'yı intihara iten politikalara tepki gösteren öğrenciler adına basın açıklamasını Zeynep İlayda Baykendi okudu.

Pek çok öğrencinin Enes'le aynı sorunları yaşadığına dikkat çeken Baykendi şunları söyledi:

"Bir şeyler yapmak için daha kaç canımızı kaybetmemiz gerekiyor? Daha kaç gencin dünyayı kucaklayacak gülüşünün solması gerekiyor? Artık bu durumun ele alınmasını ailelerin, öğretmenlerin, yönetimin bu durum hakkında bir şeyler yapmasını talep ediyoruz. Bugün burada Fırat Tıp Öğrencileri ve Enes'in arkadaşları olarak Enes'i anmak için toplanmış bulunuyoruz. Sen hep 19 yaşında kalacaksın