Üye Girişi
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim - Son Dakika

İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim

05.01.2022 10:31

25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Gezer, bir intihar mektubu yazarak evinde canına kıydı. Gezer'in ölümüne ilişkin araştırma devam ederken, mektubunda ise "Kimse beni sevmedi, sevgiden başka bir şey istemedim. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Umarım ölümüm hayatımdan değerli olur." sözlerinin yer aldığı öğrenildi.

İzmir'de 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Yunus Gezer, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak elle yazdığı intihar mektubunu paylaştı. Mektubu gören Gezer'in yakınları hemen polise haber verdi. Gezer'in evine giden polis ve sağlık ekipleri, gencin cansız bedeniyle karşılaştı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

İntihar mektubunda yazanlar okuyanları derinden üzdü. "Herkes benden bir avuç sevgiyi esirgedi kimse beni sevmedi" yazarak intihar eden Gezer'in paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.

"KİMSE BENİ SEVMEDİ"

İşte Gezer'in intihar mektubu:

"Bu bir intihar mektubudur. Öncelikle sorumlusu asla bir kişi değil herkestir. Bunun böyle olmasını istemezdim. Çok denedim gerçekten çok denedim. Ama yıllardır başaramadım. Kimse beni sevmedi, sevgiden başka bir şey istemedim. Hiç kimseden sevgiden başka bir beklentim olmadı.

"BENDEN ÜMİDİMİ ÇALANLARI ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Herkes bir avuç sevgiyi esirgedi benden. Sakın bunun bir anda alınmış bir karar olduğunu düşünmeyin. Uzun zamandır düşünülmüş bir karar bu. Hayattaki son ümidim 3 Ocak Pazartesi itibarıyla tükenmiştir. Benden ümidimi çalanları asla affetmeyeceğim. Bir avuç sevgiyi benden esirgeyenleri asla affetmeyeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki herhangi bir uyuşturucu madde veya alkol etkisinde olmadan aldığım bir karardır. Bu kararı tamamen hür irademle aldım.

"UMARIM ÖLÜMÜM HAYATIMDAN DAHA DEĞERLİ OLUR"

Arkamdan sakın psikolojisi zaten bozuktu demeyin çünkü gayet yerinde. Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Kimse de bana etmesin. Bana bundan başka seçenek bırakmayan, beni buna mecbur bırakan herkesin umarım ömürleri boyunca pişmanlıkları yakalarını bırakmaz. Umarım ölümüm hayatımdan daha değerli olur."

Evinde canına kıyan üniversite öğrencisinin mektubu yürek yaktı: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim
YORUMLAR (1)
  • Mesut Ökten: Tamam şimdi oldumu kime ne zararın oldu ki kendinden başka? Bu dünyada aradığın huzuru aradığın sevgiyi bulamamışsın şimdi gittiğin yerde çok mu mutlu olacaksın çokmu sevileceksin tanımam bilmem kimsin nesin ama allah tahsiratını affetsin ne bana nede bir başka kişiye kimseye değil sadece kendine yazık etmişsin ve kimseninde umurunda olmassın Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Üniversite, İntihar, Twitter, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim - Son Dakika


Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi         
14:46
Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı         
14:40
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız Bu haber fanatik taraftarlar için! 3. aşınız yoksa stada alınmayacaksınız         
11:31
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
14:55 Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu
14:51 Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza
14:48 Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu
14:45 Hükümetin istifa ettiği Kazakistan'da sular durulmuyor! Belediye binası yakınlarında silah sesleri yükseldi
14:44 Şanlıurfalı mevsimlik işçi anne ve kızının dramı: Bahçesinde çalıştıkları adamın tecavüzüne uğradılar
14:40 Gaspçıdan kendini korumaya çalıştı! Yanlışlıkla katil olan Enes'in ifadesi ortaya çıktı
14:35 Yaşlı aylığı, ev bakım desteği, kıdem ve muhtar aylığında son rakamlar ne oldu?
14:16 SGK, AK Partili vekilden gazete ilanıyla borcunu geri istedi
14:06 Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
14:06 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:59:11. #1.11#
SON DAKİKA: İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement