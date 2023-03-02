"İntihar ediyorum" diye not bırakan kişi kahvehanede çay içerken bulundu - Son Dakika
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"İntihar ediyorum" diye not bırakan kişi kahvehanede çay içerken bulundu

02.03.2023 15:16
"İntihar ediyorum" diye not bırakan kişi kahvehanede çay içerken bulundu

Muş'ta kiraladığı aracın içine intihar notu bırakıp ortadan kaybolan ve Murat Nehri'nde aranan şahıs kahvehanede çay içerken bulundu.

Muş'ta kiraladığı aracın içine intihar notu bırakıp ortadan kaybolan ve Murat Nehri'nde aranan şahıs kahvehanede çay içerken bulundu.

İddiaya göre Muş merkeze bağlı Ağaçlık köyünde yaşayan 33 yaşındaki 2 çocuk babası Ömer O.'dan dün akşam saat 20.30'dan sonra haber alınamadı. Kiralama şirketi sahipleri aracın saatlerce yol ortasında sabit kaldığını fark etmeleri üzerine Ömer O.'yu aradı. Cevap alamayınca olay yerine giden araç sahipleri, aracın içinde "intihar ediyorum, ölümümden kimse sorum değil" notunu bulmaları üzerine jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, arama kurtarma çalışmalarına başlarken, bu sabah da Van'dan destek ekip talep etti. Gelen jandarma arama kurtarma ekibi Murat Nehri'nde çalışma yaparken, Ömer O.'nun merkezdeki bir kahvede oturduğuna dair haber geldi. Yapılan çalışma sonucu Ömer O. bir kahvehanede çay içerken bulunurken, nehirdeki arama kurtarma çalışmaları da sonlandırıldı. - MUŞ

Kaynak: İHA
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Murat Nehri, İntihar, Ömer, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'İntihar ediyorum' diye not bırakan kişi kahvehanede çay içerken bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: "İntihar ediyorum" diye not bırakan kişi kahvehanede çay içerken bulundu - Son Dakika
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