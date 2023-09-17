İntihar Etmediği İçin Eşini Öldürdü

İNTİHAR ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ
Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Abdülhamit Altan, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan'ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Burak EMEK/DİYARBAKIR,
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