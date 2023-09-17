İntihar Etmediği İçin Eşini Öldürdü - Son Dakika

İntihar Etmediği İçin Eşini Öldürdü

İntihar Etmediği İçin Eşini Öldürdü
Son Güncelleme: 17.09.2023 13:44

Diyarbakır'da yaşanan olayda, Abdülhamit Altan isimli şahıs, eşi Ayşe Altan'ı pompalı tüfekle öldürdü. Altan, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfade veren Altan, eşinden intihar etmesini istediğini ancak bunu yapmadığı için öldürdüğünü söyledi.

İNTİHAR ETMEYİNCE ÖLDÜRMÜŞ

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde 4 çocuk annesi eşi Ayşe Altan'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra, kaçtığı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yakalanarak gözaltına alınan Abdülhamit Altan, işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Altan'ın verdiği ifadede, yaşadıkları tartışmanın ardından eşinden intihar etmesini istediğini, etmeyince de öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,

Kaynak: DHA

Ayşe Altan, Diyarbakır, İntihar, Mardin, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar Etmediği İçin Eşini Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntihar Etmediği İçin Eşini Öldürdü - Son Dakika
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