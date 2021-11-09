İntihar etmek için çatıya çıkan kadın korku yarattı! Polis ekipleri ölümün kıyısından aldı - Son Dakika

Manavgat ilçesinde bir otelde çalışan İmran Ö. (54), haklarını alamadığını iddia ederek otelin çatı katına çıktı. Çatı katının ucunda tehlikeli hareketlerde bulunan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS ÖLÜMÜN UCUNDAN ALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çatı katına çıkarak kadını ikna etmeye çalıştı. Kadının ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci polis ekipleri de geldi. Kadına yaklaşarak yanına oturan bir polis memuru, ikna etmek için su verdi. Kadın ise zaman zaman bir ayağını aşağı atarak kendisine kimsenin yaklaşmamasını istedi. Bu sırada kadın ile polis memurunu konuşurken bir başka polis memuru kadının arkasından yaklaşarak etkisiz hale getirdi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından ilk kontrolü yapılan İmran Ö., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Meydan Polis Merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.