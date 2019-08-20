Son Dakika Haberleri: İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı
Son Dakika Güncel Haber

İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı

30 dakika önce

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Cemal A. (33) iddiaya göre yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti.

İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Cemal A. (33) iddiaya göre yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çalışmaları sürerken yaşadığı heyecan ve stres nedeniyle çatıda bayılan Cemal A., yapılan müdahale sonrasında indirildi.
Olay Körfez ilçesinde bir apartmanın çatı katında akşam saatlerinde meydana geldi. Ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Cemal A., 3 katlı binanın çatısına çıkıp intihara teşebbüs etti. Cemal A.'yı çatııda gören vatandaşlar durumu polise bildiridi. Olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin aşağıdan yaptığı ikna çabaları devam ederken yaşadığı strese ve heyecana dayanamayan Cemal A. çatıda bayıldı. Bunun üzerine itfaiye hemen merdiveni çatıya kadar uzattı ve diğer taraftan da binanın içinden vatandaşlar çatıya çıktı. Bayılan Cemal A., zsağlık ekibinin müdahalesinin ardından çatıdan indirildi. Ambulansa alınan Cemal A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan basını: Jeffrey Epstein'in serveti 577 milyon doların üzerinde
İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu Kangal köpeklerini zincirle traktöre bağlayıp koşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 22:54:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntihar etmek için çatıya çıktı heyecandan bayıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]