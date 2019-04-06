Son Dakika Haberleri: İntihar Etmek İçin Çatıya Çıktı, Kendisini Polise İhbar Etti

İntihar Etmek İçin Çatıya Çıktı, Kendisini Polise İhbar Etti

1 saat önce

ANTALYA'da, karısıyla sorunları olduğu iddiasıyla 10 katlı binanın çatısına çıkan F.İ., polisi arayarak intihara kalkışacağını söyledi.

İntihar Etmek İçin Çatıya Çıktı, Kendisini Polise İhbar Etti, System.String[]
ANTALYA'da, karısıyla sorunları olduğu iddiasıyla 10 katlı binanın çatısına çıkan F.İ., polisi arayarak intihara kalkışacağını söyledi. F.İ.'nin daha öncede pek çok kez aynı nedenden çatıya çıktığı ve kendini polise ihbar ettiği belirlendi. 

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın terasına çıkan F.İ., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, eşiyle sorunları olduğunu ve intihar edeceğini söyleyerek bulunduğu yerin adresini verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açıp önlem alırken, polis ekipleri terasa çıkarak F.İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Polis, atlayacağını söyleyen F.İ.'yi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çabaları sonunda eyleminden vazgeçen F.İ., terastan indirildi. F.İ.'nin daha önce de eşiye yaşadığı sorunlar nedeniyle pek çok kez çatıya çıktığı ve kendisini polise ihbar ettiği ortaya çıktı. F.İ., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:08 Kaynak: DHA

Polis, Antalya, Güncel
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