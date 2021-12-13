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İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi - Son Dakika

İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi

13.12.2021 23:52

İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi Sevgilisinden ayrılan şahıs köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu Kocaeli'de iddiaya göre sevgilisinden ayrılan bir şahıs, köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu.

İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi

Sevgilisinden ayrılan şahıs köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'de iddiaya göre sevgilisinden ayrılan bir şahıs, köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Polis ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde ikna edilen adam alkışlar eşliğinde köprüden indirildi.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi D-100 karayolu üzerinde Mimar Sinan Köprüsünde meydana geldi. İddialara göre, sevgilisinden ayrılan B.A., köprüye çıkarak intihar etmek istedi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köprü altında branda açtı. Polis ekipleri ise köprüye çıkarak B.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen şahıs, alkışlar eşliğinde köprüden indirildi. Olay sebebiyle D-100 karayolunda İstanbul istikameti kısa bir süre trafiğe kapandı. B.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi
İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi
İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi
İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi
İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi
İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi
İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi
İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi

İntihar, Kocaeli, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İntihar etmek için çıktığı köprüden alkışlarla indirildi - Son Dakika


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