İntihar etmek için köprüden atladı, üzerinden araç geçince feci şekilde can verdi Üst geçitten atlayan gencin üzerinden araç geçtiDİYARBAKIR - Diyarbakır'da intihar etmek için üst geçitten atlayan Sayım Aras'ın üzerinden araç geçti feci şekilde can verdi.

Olay, Diyarbakır Şanlıurfa karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yol üzerinde bulunan üst geçitte çıkan 25 yaşındaki Sayım Aras isimli bir genç, üst geçitten yola atladı. O sırada seyir halinde olan 06 DP 3197 plakalı otomobil sürücüsü genci fark etmedi, üzerinden geçti. 25 yaşındaki Sayım Aras olay yerinde feci şekilde can verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı gence yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Olay yerinde hayatını kaybeden genç, güvenlik güçlerinin incelemeleri ardından otopsisi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen yakınlarından biride üst geçitten atlamak isterken güvenlik güçleri tarafından yakalanarak indirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

