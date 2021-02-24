İntihar etmek için kule vince çıkan kişiyi belediye başkanı ikna etti - Son Dakika
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İntihar etmek için kule vince çıkan kişiyi belediye başkanı ikna etti

24.02.2021 13:44

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi Başkanı Muzaffer Bıyık yürüyüşe çıktığı sırada inşaatta kule vince çıkarak intihar etmek isteyen kişiyi gördü.

KOCAELİ'nin Darıca Belediyesi Başkanı Muzaffer Bıyık yürüyüşe çıktığı sırada inşaatta kule vince çıkarak intihar etmek isteyen kişiyi gördü. Başkan Muzaffer Bıyık'ın ikna ettiği kişi aşağı indi.

Darıca Emek Mahallesi Alparslan Caddesi'nde bulunan bir inşaattaki kule vince çıkan kişi intihar etmek istedi. İnşaatta çalışan kişiler, kule vince çıkan kişiyi görünce polise haber verdi. Olay yerine ekipler gelirken, bu sırada sabah yürüyüşe çıkan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık yaşananları görerek olay yerine geldi. Başkan Muzaffer Bıyık vinçte bulunan kişiye seslenerek, "Sen bizim için değerlisin, çözülmeyecek bir şey yok. Sen aşağıya gel, problemlerini çözeriz İnşallah" dedi. Kule vinçten inen kişi Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile görüşerek, sorunlarını anlattı. Daha sonra ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA
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Muzaffer Bıyık, İntihar, Güncel, Son Dakika

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