Son Dakika Haberleri: İntihar etmek için üst geçide çıkan kadını polis indirdi
Son Dakika Güncel Haber

İntihar etmek için üst geçide çıkan kadını polis indirdi

1 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üst geçit korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan N.E. (36), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak, yakalanıp, indirildi.

İntihar etmek için üst geçide çıkan kadını polis indirdi, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, üst geçit korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulunan N.E. (36), polisler tarafından bir anlık dalgınlığından faydalanılarak, yakalanıp, indirildi.

Saat 12.45 sıralarında, Aydın- Denizli Karayolu'nun Nazilli Otogarı yakınındaki üst geçide gelen N.E. çevredekilerin şaşkın bakışları arasında korkuluklara tırmandı. Çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, "Yaşamdan bıktım, ölmek istiyorum" diye bağıran E.'yi ikna etmeye çalıştı. Ancak, N.E., yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.

Bursa'dan Nazilli'ye geldiği öğrenilen ve psikoloijik sorunları bulunduğu ileri sürülen E., sinir krizi geçirip, ağlamaya başladı. Polis ekipleri genç kadını, sorunlarını gidermek için yardımcı olacaklarını söyleyerek, ikna etmeye çalıştı. N.E. ise korkuluklardan inmemek de direndi.

Polis kadını, bir anlık dalgınlığından faydalanıp, yakalayarak korkuluklardan indirdi.

N.E., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, soruşturma başlattı.

Nazilli, Aydın, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alkollü şahıs önce polisi darp etti, ardından kendisini kesti
HDP binası önünde eylem büyüyor! Evlat nöbetine iki aile daha katıldı Saçı suçundan daha fazla dikkat çekince, sosyal medyadaki arama ilanı kaldırıldı Durakta çocuklara cinsel tacizde bulunan yaşlı adam, gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 19:00:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntihar etmek için üst geçide çıkan kadını polis indirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]