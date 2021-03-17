İntihar etmek için yanında baraj gölüne atlayan arkadaşının yaşadığını öne sürdü - Son Dakika

ADANA'da, borçları nedeniyle intihar etmek için Çatalan Köprüsü'nden atladığı öne sürülen, ancak cesedi bulunamayan Şahap Örcün'ün (53) bu sırada yanında bulunduğu belirtilen arkadaşı Mehmet Ali Tunç (63) konuştu. Olayın ardından Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine 'intihara teşvik' suçundan gözaltına alınıp adli kontrolle serbest bırakılan Tunç, arkadaşının yaşadığını öne sürerek, "Ben yaşadığını düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar bulunurdu. Bir arkadaşının yanında kaldığını ve saklandığını düşünüyorum" dedi.

Olay, 26 Şubat günü saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Tunç, polisi arayıp, kendisi gibi eşinden ayrılan arkadaşı Şahap Örcün'ün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladığını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan su yüzeyinden ve su altından yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Polisin ifadesine başvurduğu Mehmet Ali Tunç , alacaklarının sürekli aradığı için Şahap Örcün'ün intihara kalkıştığını söyledi. Yanından ayrılan Örcün'ün Çatalan Köprüsü'ne gittiğini, kendisini de yanına çağırdığını, gittiğinde ellerini kördüğüm bağladığını belirtti. Tunç, intihardan vazgeçirmek istediği Şahap Örcün'ün 'Hakkını helal et' dedikten sonra kendisini göle attığını öne sürdü.Örcün'ün ailesinin şikayeti üzerine 'intihara teşvik' suçundan gözaltına alınan Tunç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.Tunç, arkadaşının kumar borcu nedeniyle ölmek istediğini ve kendisinin de onunla birlikte gittiğini belirterek, "Cuma sabahı telefon çalınca uyandık. Alacaklılarıyla konuştu. Telefonu kapattıktan sonra evden çıkıp gitti. Sonra beni aradı, 'Mehmet Ali ağabey, sen ne kadar rahat adamsın. Beni arayıp, sormuyorsun' dedi. Sonra köprüye gittiğini söyledi. Ben de yanına gittim. Sonra birlikte cuma namazını kıldık. Ardından yeniden köprüye döndük ve kendisini atacağını söyledi. Telefonunun sim kartını çıkarıp, 'Benim için hayat artık bitti' dedi. Ellerini bağlayıp, 'Hakkını helal et' dedikten sonra atladı. Ben de karşıya geçtim atlayacağım. Onun üzerine düşebilirdim. Aşağı baktım, suyun üzerinde başını kaldırıp nefes almaya çalışıyor. Polise haber verdim ancak o sırada gözden kayboldu" diye konuştu.YAŞADIĞINI ÖNE SÜRDÜArkadaşının alacaklılarından kurtulmak için intihara kalkıştığını, ancak ölmediğini düşündüğünü söyleyen Tunç, "Ben yaşadığını düşünüyorum. Yoksa şimdiye kadar bulunurdu. Bir arkadaşının yanında kaldığını ve saklandığını düşünüyorum" dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü belirtildi.