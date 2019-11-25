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İntihar etmek istedi, kalbinin yerini tutturamayınca omzundan yaralandı
6 saat önce
- İntihar etmek istedi, kalbinin yerini tutturamayınca omzundan yaralandıDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, hedef aldığı kalbini tutturamayınca omuzundan yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 03:02 Kaynak: İHA
- İntihar etmek istedi, kalbinin yerini tutturamayınca omzundan yaralandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, hedef aldığı kalbini tutturamayınca omuzundan yaralandı.
Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre A.F.I. isimli bir şahıs intihar için silahı kalbine dayamaya çalıştı. Bu sırada hedefi tutturamayan şahıs omuzundan yaralandı.
Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
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