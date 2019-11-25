Son Dakika Haberleri: İntihar etmek isterken omzundan yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa İntihar etmek isterken omzundan yaralandı - Son Dakika

İntihar etmek isterken omzundan yaralandı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, kalbini hedef alırken omuzundan yaralandı.

İntihar etmek isterken omzundan yaralandı, System.String[]

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişi, kalbini hedef alırken omuzundan yaralandı.


Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre A.F.I. isimli bir şahıs intihar için silahı kalbine dayamaya çalıştı. Bu sırada hedefi tutturamayan şahıs omuzundan yaralandı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Yenişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 21:01:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntihar etmek isterken omzundan yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]