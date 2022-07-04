İntihar etmek isteyen genç, vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı - Son Dakika
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İntihar etmek isteyen genç, vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı

04.07.2022 10:32

Kayseri'de 4 katlı bir otoparkın son katına çıkarak intihar girişiminde bulunan 16 yaşındaki yabancı uyruklu genci vatandaşın uyanıklığı kurtarırken, o anlar objektiflere kaydedildi.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki M.S., ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Uçak Sokak üzerinde bulunan 4 katlı otoparkın son katına çıkarak, intihara kalkıştı.

16 yaşındaki genci intihardan vatandaşın uyanıklığı kurtardı

EKİPLER ŞİŞME YATAK AÇTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olay yerine şişme yatak açtı.

16 yaşındaki genci intihardan vatandaşın uyanıklığı kurtardı

VATANDAŞ ÖNLEDİ

Yarım saatlik ikna çabalarına karşılık vermeyen gencin bir anlık dalgınlığından faydalanan bir vatandaş, genci bulunduğu yerden çekti. M.S., olay yerinde bekletilen ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar etmek isteyen genç, vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İntihar etmek isteyen genç, vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı - Son Dakika
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