Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de olay yerine şişme yatak açtı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İntihar etmek isteyen genç, vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı - Son Dakika

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