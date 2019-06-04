Son Dakika Haberleri: İntihar etmek isteyen genci belediye başkanı ikna etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İntihar etmek isteyen genci belediye başkanı ikna etti

32 dakika önce

Nevşehir'de bunalıma girerek intihar etmek isteyen genci Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ikna etti.

İntihar etmek isteyen genci belediye başkanı ikna etti, System.String[]
Nevşehir'de bunalıma girerek intihar etmek isteyen genci Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ikna etti.

Emek Mahallesi'nde ailevi nedenlerden dolayı bunalıma giren 35 yaşındaki A.K., gece yarısı elindeki kesici aletle evin balkonuna çıkarak intihara kalkıştı. Komşularının 155 Polis İmdat hattını araması üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet yetkilileri, kendisini evine kilitleyen A.K'yi ikna edebilmek için uzun süre uğraştı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarını denetlediği sırada itfaiye ekiplerinin bilgi vermesi üzerine gece yarısı olay yerine gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, A.K.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Arı'nın kendisine her türlü sorununda yardımcı olacağı sözünü vermesi üzerine kilitli olan kapıyı açan A.K, daha sonra polis ekiplerinin gözetiminde Başkan Arı ile birlikte Nevşehir Belediyesine geldi. Başkanlık makamında bir süre Arı ile sohbet eden A.K, yaşadığı sorunları paylaştı. Genci gece misafir ederek sabah birlikte bayram namazına gitmeyi teklif eden Arı, daha sonra A.K. ile birlikte belediyeden ayrıldı. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:13 Kaynak: İHA
Polis, Rasim Arı, Nevşehir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeğenini kurtarmak isterken bıçaklanan amca öldü Cani adam, sokak ortasında tartıştığı adamın boğazını kesti Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı Polisten kaçan şüpheliler yakalanınca "Anne" diyerek ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:45:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İntihar etmek isteyen genci belediye başkanı ikna etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]