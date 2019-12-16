İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Son Dakika

İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti

6 saat önce

ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı.

İntihar etmek isteyen genci polis ikna etti, System.String[]

ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın terasına çıkan A.K. (21) intihara kalkıştı. A.K., polis ekiplerince ikna edilip, indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen A.K., caddedeki 5 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı. A.K.'yi görenler durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Terasa çıkan polisler ise yaklaşık 1 saat süren çabanın ardından A.K.'yi inmeye ikna etti. Polis eşliğindeki ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen A.K. yapılan kontrollerin ardından emniyete götürüldü.


Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:31 Kaynak: DHA
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