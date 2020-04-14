İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti - Son Dakika

İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişiyi tesadüfen bölgeden geçen belediye başkanının ikna çalışmaları neticesiyle son anda engellendi.

İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde intihar girişiminde bulunan bir kişiyi tesadüfen bölgeden geçen belediye başkanının ikna çalışmaları neticesiyle son anda engellendi.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi D-100 Karayolu Feniş Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşakta A.E. isimli vatandaşın intihar girişiminde bulunduğunu gören çevredekiler durumu emniyet güçlerine haber verdi. İntihar girişimi nedeniyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada bölgeden geçen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, intihar girişiminde bulunan A.E.'yi vazgeçirmeye çalıştı. İntihara kalkışan A.E. ile sohbet eden Büyükgöz'ün girişimi sırasında bölgede önlem alan polis ve 112 sağlık ekipleri personeli A.E.'yi yakalayarak intihar teşebbüsünü engelledi. A.E.'nin taleplerini dinleyen Başkan Büyükgöz taleplerin yerine getirilmesi için ekiplere talimat verdi. - KOCAELİ

D-100 Karayolu, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 05:03 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İntihar eden kişide Kovid-19'a rastlanınca yaklaşık 50 kişi karantinaya alındı
Elindeki bıçakla arkadaşını öldüren genç aynı bıçakla böyle intihar etti Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Yasağı hiçe sayıp parkta alkol alan vatandaştan polise tepki: Bu yaptığınız çok anlamsız Muş'ta kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor İstanbul Eminönü sahilinde cansız beden bulundu Yol kenarında kahvaltı yapan şahıs, nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla ayağından vuruldu Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü
Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti Instagram'da 2 milyon takipçiye ulaşan Aslıhan Güner, sevenlerine teşekkür etti         
23:30
Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü Çernobil'de 10 gündür süren yangın söndürüldü         
23:29
Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı Ali Koç, Nazım için Antalyaspor Başkanı ile prensip anlaşmasına vardı         
23:22
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı Vuhan'daki hayvan pazarları yeniden açıldı         
22:51
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı         
22:50
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı         
22:50
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı         
22:24
İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi         
22:21
ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör ABD'den Türkiye'ye övgü dolu sözler: Koronavirüs ile mücadelede kilit bir aktör         
22:04
Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz Milli Eğitim Bakanı lise öğrencilerine müjdeyi verdi: Uluslararası sertifika alabileceksiniz         
21:47
Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi Geleceğin yıldızı olarak görülen Ilija Jurkovic, futbolu bırakıp yeraltı dünyasına girdi         
21:33
Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu Babası ile tartışan kişiye ateş açtı, hem babasını hem de husumetlisini vurdu         
21:25
Bursa'da belediye görevlisi, Bursa'da belediye görevlisi, "Batalla" yazılı tulumuyla dezenfekte çalışmaları yaptı         
21:24
Bakan Koca, Bakan Koca, "Sağlık Bakanlığı korona verilerini 0.021 oranında sabitledi" iddialarına cevap verdi         
21:16
Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz Ramazan Kurşunlu'nun unutulmaz Sergen Yalçın anısı: Atarım 2 tane, Türkiye'ye rahat rahat döneriz         
20:58
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 562 artarak 15 bin 529'a yükseldi         
20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusuna yanıt verdi         
20:43
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek         
20:42
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu         
20:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye'deki vaka sayısı dördüncü haftada düşüşe geçti         
19:50
New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok New York Valisi Cuomo'dan ABD Başkanı Trump'ın sözlerine cevap: Bizim kralımız yok         
19:50
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un bilgilerinin paylaşıldığı yayınlara terör soruşturması başlatıldı         
19:40
Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı Civcive tekme atma tartışması mahalle kavgasına dönüştü 2 kişi yaralandı, 8 kişi gözaltına alındı         
19:26
Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi Koronavirüsü yenen Fellaini taburcu edildi         
19:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 21 bini aştı         
19:12
Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor         
19:10
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi İhbar edilen otobüsteki 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 23:48:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İntihar etmek isteyen vatandaşı belediye başkanı ikna etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]