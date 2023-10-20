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İntihar etmiş gibi gösterilen gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

İntihar etmiş gibi gösterilen gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Son Güncelleme: 20.10.2023 16:32

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mayıs ayında çatıdan atlayarak intihar ettiği söylenen Berkay Sökmen'le ilgili gerçek bambaşka çıktı. Sökmen'in cinayete kurban gittiği tespit edilirken, öldürülen gencin kuzeni tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 ay önce yüksekten atlayıp intihar ettiği üzerinde durulan Berkay Sökmen'in (22) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheli olarak gözaltına alınan 2 kişiden Sökmen'in kuzeni Hacı Serkan Sökmen (24) tutuklandı.

OLAY MAYISTA GERÇEKLEŞTİ

Olay, 4 Mayıs'ta Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın çatısından düşen Berkay Sökmen hayatını kaybetti. İntihar ettiği değerlendirilen Sökmen'in ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takip yaptı.

KUZENİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili Sökmen'in kuzeni Hacı Serkan Sökmen (24) ve D.S. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hacı Serkan Sökmen tutuklandı, D.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

İskenderun, İntihar, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar etmiş gibi gösterilen gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İntihar etmiş gibi gösterilen gencin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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