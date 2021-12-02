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"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? - Son Dakika

"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

02.12.2021 12:02

Kırıkkale'de, uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi Elif Sinan'ın kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sevgilisi Tuğrul Akan, genç kızın intihar ettiğini ileri sürdü. Savcılığın soruşturma dosyasına giren polis raporunda ise bıçakta sadece Akan'ın parmak izine rastlanıldığı, Elif'in parmak izinin bulunmadığı belirtildi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, 4 Ağustos gecesi, kalbinden bıçaklanmış olarak ağır yaralı halde sevgilisi Tuğrul Akan tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, savcılık ifadesinde, 1 yıldır sevgili oldukları Elif'in hem okuyup hem kafede garson olarak çalıştığını söyledi.

"BIÇAĞI KALBİNİN ALTINA SOKTU"

Olay akşamı Elif'in çalıştığı kafeye gittiğini belirten Tuğrul Akan, tartıştıklarını, Elif'in taksiyle eve gittiğini, kendisinin de aracıyla peşinden gittiğini söyledi. Tuğrul Akan, "Tartışma nedeniyle ayrılmak istediğimi söyledim. 'Gitme, beni bırakma' dedi. Eline bıçak alıp, 'Sensiz yaşayamam' dedi. Elindeki bıçağı aldım. Evdeki tüm bıçakları toplayıp, evden ayrıldım. 5 dakika sonra tekrar eve döndüm. Kapıyı açan olmayınca mesaj attım. Beni arayıp yakındaki marketin önünde olduğunu söyledi. Yanına gittim. Araca binince tekrar 'Beni bırakacak mısın' diye sordu. Sinirlenip, 'Evet' dedim. Araçtaki siyah saplı bıçağı alarak indi. Bıçağı sağ elinde tuttuğunu gördüm. Aynı soruya tekrarladı. 'Evet' deyince bıçağı kalbinin altına soktu. Elif'i kucaklayarak hastaneye götürdüm. Kesinlikle Elif'e fiziki bir müdahalem olmadı" dedi.

Sevgilisinin 'İntihar etti' dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ DOSYADA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'kasten öldürme' yönünden yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nden şüphelinin ifadesi doğrultusunda iki sevgilinin tartıştığı kafe ve ölüm olayının yaşandığı yerdeki güvenlik kamerası görüntüleri dosyaya delil olarak sunuldu. Kafedeki görüntülerde; şüpheli Tuğrul Akan'ın kafeye geldiğinde Elif'e sarılması, birlikte masaya oturmaları, kısa süre sonra Elif'in masadan hızla kalkıp taksiyle ayrılması, Tuğrul Akan'ın da peşinden gitmesi yer aldı. Olay yerindeki görüntüye ise aracın durması, şüphelinin araçtan inip tekrar binmesi yansırken, Elif'in araçtan indiğine dair görüntü yer almaması dikkat çekti.

Sevgilisinin 'İntihar etti' dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok

BIÇAKTA PARMAK İZİ YOK

Olaya ilişkin polis raporları ile şüpheli ve tanık ifadeleri de dosyaya girdi. Olayda kullanılan bıçakta sadece şüpheli Tuğrul Akan'a ait parmak izi bulunduğu, intihar ettiği ileri sürülen Elif'in parmak izine rastlanılmadığı yönündeki polis kriminal raporu da delil olarak dosyada yer aldı. Savcılık, Elif'in ölümündeki sır perdesinin aralanması için bu rapor ve Tuğrul Akan'ın ifadesindeki çelişkileri ortaya koyan güvenlik kamerası görüntülerinin de bulunduğu dosyayı İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Sevgilisinin 'İntihar etti' dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok

AVUKAT: 48 KİLO, KABURGASINI KIRAMAZ

Ailenin avukatı İbrahim Yılmaz, Tuğrul Akan'ın tutuklanması yönünde savcılığa 5 ay içinde verdiği 7 dilekçede, şüphelinin ifadesindeki çelişkilere dikkat çekti. Avukat Yılmaz, dilekçelerinde, şüphelinin kendisinin ayrılmak istediğini söylediğini; ancak kafede tartıştıkları sırada Elif'in ayrılmak istediğini söyleyerek mekanı terk ettiği yönünde tanık ifadesi olduğunu belirtti. Yılmaz, şüphelinin ayrıca Elif'in araçtan indiğini söylediğini; ancak görüntülerde genç kızın araçtan indiğinin görülmediğini belirtti. Yine olayın olduğu yerde kan izine rastlanılmazken, aracın sağ koltuğunun kan gölüne döndüğünü, bu nedenle olayın araç içinde meydana geldiğini, genç kızın cinayete kurban gittiğini iddia etti. Yılmaz, ölüme neden olan bıçakta şüphelinin parmak izi bulunurken, Elif'e ait parmak izi tespit edilemediğini de belirtti. Avukat Yılmaz, otopsi raporuna göre Elif'in 6'ncı göğüs kafesinde kırık tespit edildiğini, 48 kilo ağırlığındaki genç kızın kendi kendini bıçaklayarak, göğüs kafesinin kırılmasına neden olacak şekilde güç uygulamasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

Sevgilisinin 'İntihar etti' dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok

KADINA ŞİDDETE KARŞI SAHNEYE ÇIKMIŞ

Öte yandan ölümünün ardından yakınları ve arkadaşları, genç kızın intihar etmediği, cinayete kurban gittiği yönünde çok sayıda paylaşımda bulundu. Öğretmeni olduğunu söyleyen bir kullanıcı, Elif Sinan'ın 2014 yılında sahne aldığı gösteride, eşinden şiddet gören ev kadınını canlandırırken beyaz elbise ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Elif Sinan 2014 yılında lise öğrencisi olduğu yıllarda, 'Bir hazin hürriyet' adlı kadına şiddete, tacize, tecavüzlere, kadın cinayetlerine tepki için yapılan gösteride sahne almış. Sahnede bu beyaz kıyafetle eşinden şiddet gören bir ev kadınını canlandıran Elif, 'kadına şiddete dur de' diyerek gösterisini tamamlamış" dedi.

İntihar etti dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Tragger, İntihar, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'İntihar etti' dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? - Son Dakika
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