Siirt'te 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan çocuk gelinin katili 8 yıl sonra tutuklandı - Son Dakika
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Siirt'te 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan çocuk gelinin katili 8 yıl sonra tutuklandı

16.12.2022 15:46

Siirt'in Pervari ilçesinde 12 yaşında evlendirilen ve 13 yaşında doğum yapan çocuk gelin Kader Ertem'in 8 yıl önce intihar ettiği ileri sürülmüştü. Yıllardır devam eden soruşturma kapsamında Ertem'in intihar etmediği, kayınpederi Tahir Atak tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan zanlı Tahir Atak, tutuklandı.

12 Ocak 2014'te Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyünde 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan ve 14 yaşında odasında av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulunan Kader Ertem ile ilgili yürütülen soruşturmada, 8 yıl sonra olayın intihar olmadığı ortaya çıktı.

13 yaşında doğum yapan çocuk gelinle ilgili kan donduran detay! Katili yıllar sonra bulundu

GÖNÜL İLİŞKİSİ YÜZÜNDEN VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında 14 Aralık'ta Kader Ertem'in kayınpederi Tahir Atak, eşi M.A., Ş.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusunda, Kader Ertem ile Ş.A. arasında gönül ilişkisi olduğu, durumu öğrenen kayınpeder Tahir Atak'ın kendisine ait silahla Kader Ertem'i öldürdüğü belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir Atak, dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

13 yaşında doğum yapan çocuk gelinle ilgili kan donduran detay! Katili yıllar sonra bulundu

EŞİNE CİNSEL İSTİSMAR CEZASI VERİLMİŞ

Kader Ertem'in ölümünün arıdından 17 Mart 2014'te Siirt 1'İnci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, Kader Ertem'in olay gününde askerde olan eşi M.A.'ya, 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan 8 yıl 4 ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 2 yıl 4 ay olmak üzere toplam 10 yıl 8 ay ceza verilmişti.

13 yaşında doğum yapan çocuk gelinle ilgili kan donduran detay! Katili yıllar sonra bulundu

DAHA ÖNCE CEZA ALMIŞLAR

'Nitelikli cinsel istismar suçuna yardım etme' suçundan yargılanan Kader Ertem'in babası M.E. ile kayınpederi Tahir Atak'a 4'er yıl 2'şer ay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 1 yıl 3'er ay hapis cezası verilmişti. Mahkeme heyeti, bu cezaları 5 yıl süreyle denetime tabi tutularak hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına karar vermişti.

Kaynak: DHA
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Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te 12 yaşında evlendirilip, 13 yaşında doğum yapan çocuk gelinin katili 8 yıl sonra tutuklandı - Son Dakika
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