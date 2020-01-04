İNTİHAR ETTİ, EŞİNİ SORUMLU TUTTU; KİMYASAL MADDE ŞÜHESİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İNTİHAR ETTİ, EŞİNİ SORUMLU TUTTU; KİMYASAL MADDE ŞÜHESİ (1) - Son Dakika

İNTİHAR ETTİ, EŞİNİ SORUMLU TUTTU; KİMYASAL MADDE ŞÜHESİ (1)

6 saat önce

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.

İNTİHAR ETTİ, EŞİNİ SORUMLU TUTTU; KİMYASAL MADDE ŞÜHESİ (1), System.String[]

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi. İtfaiye ekiplerinin kapısını spiral makinesiyle keserek açtığı daireye özel kıyafetler giyerek giren sağlık ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Muzaffer P., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşinin kendisini dolandırdığını, ölümünden de sorumlu olduğunu iddia etti.


Kepez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:53 Kaynak: DHA
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