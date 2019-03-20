Son Dakika Haberleri: İntihar Etti Organları 4 Hastaya Umut Oldu

İntihar Etti Organları 4 Hastaya Umut Oldu

31 dakika önce

Hatay'da intihar eden bir gencin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu.

İntihar Etti Organları 4 Hastaya Umut Oldu, System.String[]
Hatay'da intihar eden bir gencin bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu.

Edinilen bilgiye göre, girdiği bunalım nedeniyle intihara eden Erhan B. (22), Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan ve beyin ölümü gerçekleşen Erhan B.'nin ailesi evlatlarının organlarını bağışladı. Erhan B.'nin bağışlanan kornea ve böbrekleri, 4 hastaya umut oldu.

Hatay Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Erhan B.'nin ailesi evlatlarının organlarını bağışladı. Başhekim Mahmut Bayrakçıoğlu, hayatını kaybeden kişinin böbreklerinin iki kişiyi yeniden hayata bağlayacağını, korneaların da iki kişinin yeniden görmesini sağlayacağını dile getirdi.

Bayrakçıoğlu, ailenin bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini söyledi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Hatay, Güncel
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