Kocaeli'de intihar ettiği iddia edilen gencin ölümünde dehşete düşüren detay: Defineyi çıkarmak için kan lazım olduğunu söyledi - Son Dakika
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Kocaeli'de intihar ettiği iddia edilen gencin ölümünde dehşete düşüren detay: Defineyi çıkarmak için kan lazım olduğunu söyledi

03.11.2022 22:28
Kocaeli'de intihar ettiği iddia edilen gencin ölümünde dehşete düşüren detay: Defineyi çıkarmak için kan lazım olduğunu söyledi

Kocaeli'de kuzeninin evinde intihar ettiği öne sürülen Olcay Ersoy'un cinayete kurban gittiği şüphesiyle açılan davada devam eden mahkeme sürecinde Ersoy'la olaydan önceki gece aynı evde bulunan şahsın anlattıkları kan dondurdu. Şahıs, "Ben, Olcay, Fatih ve Ş.T. definecilik işiyle uğraşıyorduk. Ş.T., mezarlıktaki defineyi çıkarmak için kan lazım olduğunu söyledi. Olcay'ı bu sebeple öldürmüş olabilirler" dedi.

Kocaeli'de silahla başından vurulmuş halde ölü bulunan Olcay Ersoy'un (27) ölümüyle ilgili şüpheliler hakim karşısına çıktı. 11 Temmuz 2021 tarihinde meydana gelen olayda, kuzeni Ş.T.'nin evinde yatıya kalan Olcay Ersoy, sabaha karşı ölü olarak bulundu. Polis ekipleri, intihar olduğu öne sürülen olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz haziran ayında Ş.T. ile kocası Fatih T. gözaltına alındı. Fatih T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Ş.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

"OLCAY'LA EMRE KAVGA ETTİ"

Ş.T. ile eşi Fatih T.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih T., tutuksuz sanık Ş.T., Olcay Ersoy'un ailesi ve avukatları Nurcan Özlen, tanıklar katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Fatih T.,gece evde alkol aldıklarını belirterek, "Olcay benim eşimin akrabası olur. Bir süre sonra alkolün etkisiyle Olcay ve Emre arasında sözlü tartışma çıktı, ancak darp olayı olmadı. Tartışma sırasında eşim Ş. aralarına girdi. Bu esnada Emre elini havaya kaldırdığı esnada eli eşimin yüzüne çarptı. Olcay Emre'ye, 'Sen ne yapıyorsun?' diyerek çıkıştı. Bu tartışma üzerine Emre'yi evden gönderdim" dedi.

"1 EL SİLAH SESİ DUYDUM"

Olcay'ın gece kendilerinde kaldığını söyleyen Fatih T., "Karşılıklı iki çekyatta yattık. Daha doğrusu ben uyuyakaldım. Sabaha karşı bir el silah sesine uyandım. O heyecanla kalktığımda Olcay'ın yerde yattığını gördüm, bağırmaya başladım. Sonra üst kata çıkıp eşime seslendim. Olcay'ı kucakladığım gibi hastaneye götürdüm. Olaylar bu şekilde gerçekleşmiştir. Olcay'ı ben öldürmedim. Olcay'ın silahım olduğundan haberi vardı, daha önce gidip gelmesinden dolayı silahın yerini biliyordu. Olay tarihinde silahı görmedi diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

"OLCAY 'KENDİME KIYACAĞIM' DEMİŞTİ"

Olcay Ersoy'un amcasının damadı olduğunu, evlerine olay akşamı alkollü şekilde geldiğini kaydeden Ş.T., "Sabaha karşı eşim bağırarak beni uyandırdı, aşağıya indiğimde Olcay yerde yatıyordu. Eşim Fatih, 'Ben yapmadım' diye bağırmaya başladı. Onu alıp hastaneye gittik. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Olcay böbrek hastasıydı, evimiz hastaneye yakın olduğu için diyalize gidip gelirken bize uğruyordu. Eşiyle arası bozuk olduğu için Olcay bana, 'Bıktım, kendime kıyacağım' demişti. Bu adamın başını karısı yaktı. Suçsuz yere benim başımı yaktılar" diye konuştu.

"KARDEŞİMİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUM"

Sanıklardan şikayetçi olan Olcay Ersoy'un ağabeyi Volkan Ersoy, "Olcay 8 yıl boyunca böbrek hastalığı sebebiyle diyalize giriyordu. Eşinin böbreğini alarak ikinci bir hayata başladı. Eşinin böbreğini aldıktan 8 ay sonra intihar etmesi mümkün değildir. İntihar vakalarında intihar eden kişi vedalaşmasını yapar. Olcay böyle bir şey yapmamıştır. Fatih ve Emre define arayan kişilerdir. Olay sonrasında araştırmalarıma göre Fatih, Tuncay V. ve Emre, bölgedeki mezarlıkta kazı yapmaya niyetlenmişler. Bu mezarlıktaki defineyi alabilmeleri için de kan akması gerekiyormuş. Bu sebeple kardeşimin öldürüldüğünü düşünüyorum" şeklinde konuştu.

MEZARLIĞA KAN LAZIMMIŞ

Olay gecesi evde bulunan Emre Ş.'nin anlattıklarıysa kan dondurdu. Definecilik işleriyle uğraştıklarını belirten Emre Ş., Ş.T.'nin kendilerine defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım olduğunu söylediğini ifade ederek, "Olcay benim eşimin kuzeni olur. Çocuğumun doğumunu kutlamak için Fatih ve Ş.T.'nin evine gittik. Ben, Olcay, Fatih ve Ş. definecilik işiyle uğraşıyorduk. Ş.T., defineyi çıkarmak için mezarlığa kan lazım olduğunu söyledi. Olcay'ı bu sebeple öldürmüş olabilirler. O gece bence hedef bendim ama tartışma sebebiyle evden erken ayrıldım. 'Define olayında kan lazım' muhabbeti Olcay ölmeden bir hafta kadar önce konuşulmuştu. Olcay'ın hayalleri vardı, ikinci çocuğunu kucağına alması için tedavi de oluyordu. Olcay'ın intihar etmesi mümkün değil" dedi. Mahkeme heyeti, Fatih T.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
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Münir Karaloğlu, Kocaeli, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de intihar ettiği iddia edilen gencin ölümünde dehşete düşüren detay: Defineyi çıkarmak için kan lazım olduğunu söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de intihar ettiği iddia edilen gencin ölümünde dehşete düşüren detay: Defineyi çıkarmak için kan lazım olduğunu söyledi - Son Dakika
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