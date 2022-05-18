İntihar ettiği sanılan Gökhan'ı eşi öldürmüş

ESKİŞEHİR'de geçen yıl evinde, yanında tabanca, cesedi bulunan, ilk başlarda intihar ettiği düşünülen Gökhan Altay'ın (26) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, eşini öldürdüğü iddiasıyla Esra Altay ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 akrabasını gözaltına aldı.

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde oturan Gökhan Altay, geçen yıl 20 Haziran günü evinde yanında tabanca, ölü bulundu. İlk başlarda intihar ettiği düşünülen Altay'ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. Gökhan Altay'ın yakınlarını takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 11 aylık incelemelerin ardından dün operasyon düzenledi.

Gökhan Altay'ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ve ona yardım ettikleri öne sürülen S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D., Eskişehir Hatay ve Aksaray 'da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Diğer illerdeki şüpheliler de kente getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Esra Altay, eşi Gökhan Altay'ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3'ü kadın 7 şüpheli Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor.