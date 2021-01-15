İntihar eylemi yapmak isterken yakalanan teröriste "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemi - Son Dakika

İntihar eylemi yapmak isterken yakalanan teröriste "ağırlaştırılmış müebbet hapis" istemi

15.01.2021 22:43
İntihar eylemi yapmak isterken yakalanan teröriste

Erzincan polisinin koordinesinde Amasya'da düzenlenen operasyonda el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken yakalanan terörist "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 2 yıldan ağırlaştırılmış müebbette kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzincan polisinin koordinesinde Amasya'da düzenlenen operasyonda el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken yakalanan terörist "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem'in de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında 2 yıldan ağırlaştırılmış müebbette kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin, PKK'nın sabotajcısı olan ve İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan tutuklu sanık "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem, "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz, Ercan Tavan ve Ünal Tavan ile tutuksuz yargılanan C.Y. ile T.Y. hakkında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Çeşitli suçlardan 2 yıldan ağırlaştırılmış müebbette kadar değişen hapis cezası istenen 4'ü tutuklu 6 sanık hakkında hazırlanan 90 sayfalık iddianame, Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların eylemleri ve toplanan delilerle ilgili detayların yer aldığı iddianamede, sanıklardan Herdem ile Düz'ün Erzincan ve Tunceli kırsalında eylem planlaması yapmak ve sabotaj eğitimi almak için örgütün dağ kadrosuna katıldıkları belirtildi.

Herdem ile Düz'ün, terör örgütü adına kırsalda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü aktarılan iddianamede, söz konusu sanıkların Erzincan ve Tunceli'de birçok el yapımı patlayıcı ile saldırı eyleminin planlayıcısı ve faili olduğu anlatıldı.

İddianamede, Herdem ile Düz'ün, 13 Mayıs 2020'de devriye görevi yapan askeri minibüsün Erzincan- Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisi ile 25 Haziran 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yine askeri aracın geçişi sırasında yerleştirilerek infilak ettirilen el yapımı patlayıcın failleri arasında yer aldıkları belirtildi.

Sanık Gürkan Düz, iddianamede yer alan ifadesinde, özellikle SİHA ve İHA'lar nedeniyle terör örgütü mensuplarının zor durumda olduğunu belirtti.

Kaçmak isteyen örgüt mensuplarının infaz edildiğini anlatan Düz, kendisin de şehirde eylem gerçekleştirmek bahanesiyle örgütten kaçtığını ve Yunanistan'a geçmek istediği sırada güvenlik kuvvetlerine yakalandığını ileri sürdü.

İddianamede ayrıca sanıklara ait dijital materyallerde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafının tespit edildiği belirtildi.

Ceza istemleri

İddianamede, 6 sanık hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından 22 yıldan 44 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis talep ediliyor.

Sanıkların 15 bin güne kadar adli parayla cezalandırılmaları istenen iddianamede, Gürkan Düz ve Ahmet Herdem hakkında ayrıca "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep ediliyor.

İddianamede Herdem hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası daha isteniyor.

Erzincan polisinin koordinesinde 2020 yılının eylül ayında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride aranan "Baver-Çektar" kod adlı terörist, üzerindeki el bombası ile intihar eylemi yapmak isterken Amasya'da etkisiz hale getirilip sahte kimlikli gözaltına alınmış ve Erzincan'da tutuklanmıştı.

Ahmet Herdem, Erzincan, İntihar, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İntihar eylemi yapmak isterken yakalanan teröriste 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemi - Son Dakika


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