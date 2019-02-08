Son Dakika Haberleri: İntihar Girişimi Fsm Trafiğini Kilitledi

İntihar Girişimi Fsm Trafiğini Kilitledi

1 saat önce

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor.

İntihar Girişimi Fsm Trafiğini Kilitledi, System.String[]
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametinde saat 15.30 sıralarında ismi henüz belirlenemeyen bir kişi köprü korkuluklarına tırmandı. Sürücüler intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi görüp durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen müzakereci polis intihar girişimde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

Denizden de sahil güvenlik, kıyı emniyeti ve deniz polisi önlem aldı. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu yakasına  geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Cuma gününün de etkisi ile Anadolu yakasına geçişlerde trafik durma noktasına geldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:59 Kaynak: DHA

Anadolu Yakası, Avrupa, Fatih Sultan, Güncel
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