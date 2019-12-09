Son Dakika › Dünya › İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Dünya
İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı
7 saat önce
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihara kalkıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:29
Ceren'in katilinin, cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar kameraya yansıdı Olmaz olsun böyle gelenek! Damat geline tokat attı, davetliler alkışladı Ceren'in katilinin yakalanmasını sağlayan esnafa plaket Şehir Üniversitesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Halkbank kredisi kampüs inşaatına harcandı