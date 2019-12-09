Son Dakika Haberleri: İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı
Son Dakika Dünya İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Dünya

İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür Arduç, Van'da cezaevinde intihar girişiminde bulundu.


Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Özdemir'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Arduç, tutuklandıktan sonra getirildiği Van Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda intihara kalkıştı.

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Ceren Özdemir, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:29 
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