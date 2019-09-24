Son Dakika Haberleri: İntihar girişiminde bulunan eşini kurtardı
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İntihar girişiminde bulunan eşini kurtardı

19 dakika önce

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde seranın demirine bağladığı iple intihara kalkışan M.Ç. (36), kendisini merak ettiği için seraya gelen eşi tarafından kurtarıldı.

İntihar girişiminde bulunan eşini kurtardı, System.String[]

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde seranın demirine bağladığı iple intihara kalkışan M.Ç. (36), kendisini merak ettiği için seraya gelen eşi tarafından kurtarıldı. Eşini ipten kurtaran kadın daha sonra sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kumluca'ya bağlı Hacıveliler Mahallesi Sungurlar sokaktaki serada ortakçı olarak çalışan M.Ç., seranın demirine bağladığı iple intihar girişiminde bulundu. Saat 10.00 sıralarında eşini merak edip seraya gelen kadın, M.Ç.'yi boynundan iple asılı halde buldu. Kadın eşini ipten kurtardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.Ç.'yi ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Burada tedaviye alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sungurlar, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:26 Kaynak: DHA
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