İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye başkanı vazgeçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye başkanı vazgeçirdi - Son Dakika

İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye başkanı vazgeçirdi

6 saat önce

Diyarbakır'da genç kız, evlerinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan genç kızı belediye başkanı vazgeçirdi, System.String[]

Diyarbakır'da genç kız, evlerinin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerinden geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, genç kızla konuşup intihar etmekten vazgeçirdi.


Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. 7'nci kattaki evlerinin balkonuna çıkan genç kız, intihar girişiminde bulundu. Bu sırada olay yerinden geçen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, genç kızın balkona çıktığı eve giderek kendisi ile bir süre görüştü. Genç kızı vazgeçiren Beyoğlu, kendisine destek sözü verdi. Genç kız, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:59 Kaynak: İHA
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