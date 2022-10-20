İntihar girişiminde bulunan genç son anda kurtarıldı - Son Dakika
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İntihar girişiminde bulunan genç son anda kurtarıldı

20.10.2022 12:14
İntihar girişiminde bulunan genç son anda kurtarıldı

Adıyaman'da intihar girişiminde bulunan genç, ailesi tarafından son anda kurtarıldı.

Adıyaman'da intihar girişiminde bulunan genç, ailesi tarafından son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi'nde ikamet eden ve bunalıma girdiği iddia edilen M.B. (26) isimli genç, kendini tavana asarak intihar etmek istedi. Kendisini iple sarkıtan genci fark eden yakınları ipi keserek M.B.'yi kurtardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerde, M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerince ifadesi alınan M.B., serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar girişiminde bulunan genç son anda kurtarıldı - Son Dakika

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