İntihar girişiminde bulunan genci, mehter başı kurtardı - Son Dakika
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İntihar girişiminde bulunan genci, mehter başı kurtardı

6 saat önce

BURSA'da Merinos Parkı önündeki köprülü kavşakta intihar girişiminde bulunan seyyar satıcı, olay yerinde geçen Uludağ Mehter Takımı Mehter Başı Şaban Gülşen tarafından kurtarıldı.

İntihar girişiminde bulunan genci, mehter başı kurtardı, System.String[]

BURSA'da Merinos Parkı önündeki köprülü kavşakta intihar girişiminde bulunan seyyar satıcı, olay yerinde geçen Uludağ Mehter Takımı Mehter Başı Şaban Gülşen tarafından kurtarıldı.

Osmangazi ilçesinde Merinos Parkı önünde, seyyar arabasına zabıtalar tarafından el konulan bir kişi, bu duruma tepki göstermek için parkın önündeki köprülü kavşakta intihar girişiminde bulundu. Bariyerlerin diğer tarafına geçen seyyar satıcı, arabasının geri verilmemesi halinde atlayacağını söyledi. Bir programdan dönen Uludağ Mehter Takımı'nın mehter başı Şaban Gülşen ise, otobüsü durdurarak intihar etmek isteyen gencin yanına gitti. İkna çabalarına olumsuz karşılık veren genç, köprüden atlamak için hamle yaptı. Bu sırada Mehteran başı Şaban Gülşen, genci tuttu. Diğer mehter üyelerinin yardımıyla seyyar satıcı bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Seyyar satıcı, sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:26 Kaynak: DHA
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