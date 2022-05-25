İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti - Son Dakika
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İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti

25.05.2022 19:36

İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti İntihara kalkışınca değil, görüntülenince rahatsız oldu Afyonkarahisar'da bir genç psikiyatri ilaçlarını alamadığı gerekçesiyle tamamlanamayan inşaatın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti

İntihara kalkışınca değil, görüntülenince rahatsız oldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir genç psikiyatri ilaçlarını alamadığı gerekçesiyle tamamlanamayan inşaatın 3. katına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri büyük uğraş sonucu genci ikna ederek aşağı indirmeyi başardı. Genç kendisini görüntüleyen isteyen gazetecilere tepki gösterdi.

Kent merkezi gazlı göl caddesinde bulanan ve tamamlanamayan bir inşaatın 3. kıtana çıkan bir genç aşağıya atlamak istedi. Durumun polise bildirilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eline taş ve kesici alet alan genç polis ekiplerinin yaklaşmasına izin vermedi. Daha sonra itfaiye ekipleri de aşağıda her ihtimale karşı hava yastığı açtı. Daha sonra müzakereci polislerin gelmesiyle ikna çabaları sonuç verdi ve genç intihar etmekten vaz geçti. Binadan polis eşliğinde indirilen genç, gazetecilerin kendilerini görüntülemesinden rahatsız olarak "çekmeyin" diye tepki gösterdi.

Gencin, psikiyatri ilaçlarını alamadığı için intihar etmek istediği öğrenildi.

İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti
İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti
İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti
İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahisar, İntihar, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar girişiminde bulunan genci müzakereci ekipler ikna etti - Son Dakika


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