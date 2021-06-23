İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler - Son Dakika

Kumluca'da bir çocuk annesi İclal M, Bağlık Mahallesi Jandarma Sokak'taki bir inşaatın 3. katına çıktı. İclal M.'yi gören mahalle sakinleri, inşaat sahibini arayıp inşaatta bir kadının olduğunu söyledi.

DALGINLIĞINI FIRSAT BİLİP YAKALADILAR

Olay yerine gelen inşaat sahibi Osman Y., kadını aşağıya inmesi için ikna etmeye çalışırken bir yandan da 112 Acil Servisi aradı. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polisler İclal M.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Ardından inşaata psikolog çağrıldı. Tüm çabalara rağmen ikna edilemeyen İclal M.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan polis ekipleri, kadını yakalayarak aşağıya indirmeyi başardı.

Polis ekipleri tarafından intihar etmekten kurtarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.

VATANDAŞLAR TELEFONLA CANLI YAYIN YAPTI

İntihar girişimini izlemek için olay yerinde toplanan vatandaşların ise cep telefonuyla canlı yayın yapması dikkat çekti. Görevliler, canlı yayın yapmamaları konusunda vatandaşları uyardı.