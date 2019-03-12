İntihar Girişiminde Bulunan Kadını Polis Kurtardı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan kadın, polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde intihar etmek için Dicle Nehri'ne atlayan kadın, polis memuru tarafından son anda kurtarıldı.



Dicle Mahallesi Bırca Belek Parkı yakınlarında devriye görevi yapan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, bir kadının intihar etmek için Dicle Nehri'ne atladığını fark etti.



Ekipte yer alan polis memuru Nuh Toprak da hemen kadının ardından suya atladı. Toprak, akıntıya rağmen yüzerek kadını yakaladıktan sonra kıyıya çıkarmayı başardı.



112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının 39 yaşındaki A.E. olduğu belirlendi.

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Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı

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