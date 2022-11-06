Başına ateş ederek intihara kalkış kaymakam yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika
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Başına ateş ederek intihara kalkış kaymakam yoğun bakıma kaldırıldı

06.11.2022 14:07
Başına ateş ederek intihara kalkış kaymakam yoğun bakıma kaldırıldı

Yalova Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Kılıç, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında Yalova'nın Armutlu ilçesinde göreve başlayan evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

DURUMU KRİTİK

Ağır yaralanan Kılıç, evine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Kaymakam Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayda kullanılan tabancanın kaymakamın evinde bulunduğu ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Yalova Kaymakamı başına ateş ederek intihara kalkıştı

ALPARSLAN KILIÇ KİMDİR?

1977 yılında Hollanda'da doğdu. İlk-Orta ve Lise Eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra Kaymakamlık mesleğine intisap etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Kılıç iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Sinop - GERZE, Aksaray - GÜLAĞAÇ ve Giresun - DOĞANKENT Kaymakam vekilliği görevinde bulundu. 1 yıl süre ile İngiltere'de dil eğitimi ve kamu yönetimi alanında çalışmalar yaptı. Kaymakamlık kursunu başarı ile bitiren Kılıç; Kayseri - AKKIŞLA, Ardahan - ÇILDIR, Edirne - HAVSA, Diyarbakır - Dicle , Eskişehir - Sivrihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş ve 14 Şubat 2017 tarihinde Dicle Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilmiştir. 19.08.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilçemize atanan Sayın Kaymakamımız 08.09.2021 tarihinde görevine başlamıştır.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, evinde silahla yaralanmış halde bulundu BAKAN BOZDAĞ HAMBURGERLER SİYASETÇİYE GÜÇ VERMEZ BAKAN BOZDAĞ HAMBURGERLER SİYASETÇİYE GÜÇ VERMEZ

Alparslan Kılıç, Armutlu, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başına ateş ederek intihara kalkış kaymakam yoğun bakıma kaldırıldı - Son Dakika

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