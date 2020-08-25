İntihar girişiminde bulunan kişiyi başsavcı ikna etti - Son Dakika

Sakarya'da hasta kardeşine ilaç alamadığı için intihara kalkışan bir kişiyi Başsavcı Lütfi Dursun vazgeçirdi.

Alınan bilgiye göre, Ş.E. (22), hasta kardeşine ilaç alamadığı için Sakarya Adliyesi karşısında bulunan Şeyh Edebali Camisi'nin minaresine çıktı.

Durumun farkedilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O sırada adliyeye giriş yapan Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun durumu fark ederek, polis aracının megafonuyla Ş.E. ile konuştu.

Başsavcıyla konuşmasının ardından ikna olan ve minareden inen Ş.E, 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.