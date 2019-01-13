Son Dakika Haberleri: İntihar Girişiminde Bulunan Kişiyi Polis Kurtardı

İntihar Girişiminde Bulunan Kişiyi Polis Kurtardı

10 dakika önce

Fatih'te intihar girişiminde bulunan kişi, müzakereci timinin ikna çabalarının ardından özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

İntihar Girişiminde Bulunan Kişiyi Polis Kurtardı, System.String[]
Fatih'te intihar girişiminde bulunan kişi, müzakereci timinin ikna çabalarının ardından özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi Pamukçu Sokağı'ndaki 4 katlı binanın son katında oturan kişinin, pencereden havaya ateş ettiği ve intihar teşebbüsünde bulunduğu ihbar edildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin sokağa güvenlik şeridi çekmesinin ardından müzakereci tim, Yaşar E'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada kapıyı "koçbaşı" ile kıran özel harekat polisleri de Yaşar E'yi kurtardı.

Alkollü olduğu öğrenilen Yaşar E, polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Fatih, Polis, Güncel
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