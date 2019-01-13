İntihar Girişiminde Bulunan Kişiyi Polis Kurtardı

Fatih'te intihar girişiminde bulunan kişi, müzakereci timinin ikna çabalarının ardından özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

Fatih'te intihar girişiminde bulunan kişi, müzakereci timinin ikna çabalarının ardından özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Mahallesi Pamukçu Sokağı'ndaki 4 katlı binanın son katında oturan kişinin, pencereden havaya ateş ettiği ve intihar teşebbüsünde bulunduğu ihbar edildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerinin sokağa güvenlik şeridi çekmesinin ardından müzakereci tim, Yaşar E'yi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada kapıyı "koçbaşı" ile kıran özel harekat polisleri de Yaşar E'yi kurtardı.



Alkollü olduğu öğrenilen Yaşar E, polis merkezine götürüldü.

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